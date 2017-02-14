В Одесском СИЗО конвоиры торговали наркотиками

MIGnews.com.ua

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками органов прокуратуры разоблачили и ликвидировали налаженный конвоирами канал поставки наркотических и психотропных веществ в СИЗО. Данную информацию обнародовал пресс-центр Одесской прокуратуры.

Правоохранителями была прекращена преступная схема доставки наркотиков и запрещенных предметов на территорию Одесского следственного изолятора.

В частности, был разоблачен и задержан полицейский из состава конвоя во время перевозки целого наркотиков и психотропных веществ, среди которых был выявлен героин, амфетамин и метадон. На данный момент решается вопрос о мере пресечения для задержанных.

"Установлено, что ряд работников конвойной службы наладили канал поставки в Одесский СИЗО наркотических средств, которые заказывали заключенные. Полицейские выступали наркокурьерами, а также за отдельную доплату проносили на территорию режимного объекта мобильные телефоны, различные средства, другие запрещенные предметы", - сказано в сообщении пресс-центра.