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В Одесском СИЗО конвоиры торговали наркотиками
14.02.2017 08:22

В Одесском СИЗО конвоиры торговали наркотиками

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с  сотрудниками органов прокуратуры разоблачили и ликвидировали налаженный конвоирами канал поставки наркотических и психотропных веществ в СИЗО. Данную информацию обнародовал пресс-центр Одесской прокуратуры.

Правоохранителями была прекращена преступная схема доставки наркотиков и запрещенных предметов на территорию Одесского следственного изолятора.

В частности,  был разоблачен и задержан полицейский из состава конвоя во время перевозки целого наркотиков и психотропных веществ, среди которых был выявлен героин, амфетамин и метадон. На данный момент решается вопрос о мере пресечения для задержанных.

"Установлено, что ряд работников конвойной службы наладили канал поставки в Одесский СИЗО наркотических средств, которые заказывали заключенные. Полицейские выступали наркокурьерами, а также за отдельную доплату проносили на территорию режимного объекта мобильные телефоны, различные средства, другие запрещенные предметы", - сказано в сообщении пресс-центра.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 1 февраля, в Запорожской области сотрудники полиции изъяли крупную партию наркотиков на общую сумму около 20 миллионов гривен.

Теги материала: Одесса, наркотики, СБУ, СИЗО, полицейские
Новости СМИ2
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