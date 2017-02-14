Штаб АТО: Боевики 72 раза открывали огонь по позициям ВСУ

MIGnews.com.ua

Во вторник, 14 февраля, оккупационные войска в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины за прошедшие сутки совершили 72 обстрела по позициям Вооруженных сил Украины. В результате вражеской атаки, один военнослужащий ВСУ получил ранение. Данную информацию обнародовал пресс-центр штаба АТО на официальной странице в Facebook.

"Российско-оккупационные войска упорно нарушают режим тишины, обстреливая наши позиции из тяжелого вооружения. ", - говорится в сообщении пресс-службы.

На Донецком направлении боевики вели огонь по Пескам из артиллерии калибра 122 мм, по Невельскому, Верхнеторецкому, Авдеевке и Троицкому – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, по Невельскому, Зайцево, Пескам, Новолуганскому, Верхнеторецкому, Новоселовке Второй и Луганскому – из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, по Невельскому вел огонь снайпер.

Мариупольское направление подверглось вражеским атакам в районе Водяного, где противник использовал артиллерию калибра 122 мм, танки, БМП и БТР. Минометный обстрел был открыт по направлению Павлополя, Красногоровки, Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия незаконные военные формирования обстреливали Лебединское, Богдановку, Павлополь и Широкино. Кроме того, по Широкино вели огонь БМП и снайпер.

На Луганском направлении боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих в окрестностях Крымского, Валуйского, Новоалександровки и Станицы Луганской из минометов калибра 82 мм и гранатометов.