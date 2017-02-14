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В Черновцах священник подозревается в износиловании
14.02.2017 07:21

В Черновцах священник подозревается в износиловании

Во вторник, 14 февраля, сотрудники Национальной полиции задержали священнослужителя, который подозревается в износиловании жительницы Чернигова. Данную информацию обнародовал пресс-центр патрульной полиции города.

"В Черновцах на службу 102 поступил вызов о том, что на ул. Героев Майдана заявитель заметил растерянную женщину. Гражданка была легко одета, и на ней были заметны телесные повреждения. Патрульные, прибывшие на место происшествия, пообщались с женщиной. По ее словам, во время совместного отдыха в одном из сел области, ее изнасиловал мужчина, который является священником. Гражданка назвала инспекторам адрес вероятного пребывания подозреваемого", - говорится в сообщении.

Правоохранители, прибыв по указанному пострадавшей адресу, обнаружили мужчину, который подпадал под ориентировку. В помещении гражданина инспекторы заметили вещи, вероятно, принадлежавшие потерпевшей.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 8 февраля, в одном из заведений для отдыха в Броварах Киевской области был найден мертвым 26-летний протоиерей Киевской епархии Украинской православной церкви (Московский патриархат) Иоанн Корнута.

Теги материала: Черновцы, Национальная полиция, священник
Новости СМИ2
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