В Черновцах священник подозревается в износиловании

MIGnews.com.ua

Во вторник, 14 февраля, сотрудники Национальной полиции задержали священнослужителя, который подозревается в износиловании жительницы Чернигова. Данную информацию обнародовал пресс-центр патрульной полиции города.

"В Черновцах на службу 102 поступил вызов о том, что на ул. Героев Майдана заявитель заметил растерянную женщину. Гражданка была легко одета, и на ней были заметны телесные повреждения. Патрульные, прибывшие на место происшествия, пообщались с женщиной. По ее словам, во время совместного отдыха в одном из сел области, ее изнасиловал мужчина, который является священником. Гражданка назвала инспекторам адрес вероятного пребывания подозреваемого", - говорится в сообщении.

Правоохранители, прибыв по указанному пострадавшей адресу, обнаружили мужчину, который подпадал под ориентировку. В помещении гражданина инспекторы заметили вещи, вероятно, принадлежавшие потерпевшей.