В Одесской области взорвался дом

MIGnews.com.ua

В населенном пункте Доброслав (бывш. Коминтерновское, -ред.) Одесской области взорвался жилой дом, находящийся в частном секторе. Взрыв был такой силы, что здание разрушилось до фундамента. О случившемся сообщила поселковый глова Доброслава Людмила Прокопечко на персональной странице в Facebook.

По предварительным данным, взрыв произошел около 21.00 часа 13 февраля по причине утечки газа.

"Взрыв был такой силы, что от дома остались одни камни, а в соседнем доме вылетели стекла", - отметила Л.Прокопечко.

На момент взрыва в доме никого из жильцов не было. На место прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным операциям, чтобы обследовать место происшествия и разобрать завалы.