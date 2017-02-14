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В Одесской области взорвался дом
14.02.2017 06:59

В Одесской области взорвался дом  Фоторепортаж

В населенном пункте Доброслав (бывш. Коминтерновское, -ред.) Одесской области взорвался жилой дом, находящийся в частном секторе. Взрыв был такой силы, что здание разрушилось до фундамента. О случившемся сообщила поселковый глова Доброслава Людмила Прокопечко на персональной странице в Facebook.

По предварительным данным, взрыв произошел около 21.00 часа  13 февраля по причине утечки газа.

"Взрыв был такой силы, что от дома остались одни камни, а в соседнем доме вылетели стекла", - отметила Л.Прокопечко.

На момент взрыва в доме никого из жильцов не было. На место прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным операциям, чтобы обследовать место происшествия и разобрать завалы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 13 февраля, в местном ресторане Самарского района города Днепра прогремел мощный взрыв. По предварительной информации правоохранительных органов, мужчина зашел в помещение ресторана и заказал рюмку водки, после чего последовал к выходу. Вскоре люди услышали взрыв.

Теги материала: Одесса, Взрыв, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, фото
Новости СМИ2
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