В Сумской области чиновников ГФС подозревают в махинациях на 6 млн гривен

MIGnews.com.ua

Во вторник, 14 февраля, прокуратура Сумской области открыла уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью сотрудниками Сумской таможни Государственной фискальной службы, в результате чего государству причинен ущерб на общую сумму свыше 6 миллионов гривен. Данную информацию обнародовал пресс-центр областной прокуратуры.

"Речь идет о вероятной подделке таможенных деклараций, в результате чего в бюджет не поступило обязательных платежей на сумму свыше 6 млн грн. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления всех обстоятельств уголовного правонарушения", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по факту злоупотребления властью или служебным положением сотрудниками Сумской таможни ГФС, что повлекло тяжкие последствия.

Сведения внесены в Единый реестр государственных расследований по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.