В сети появилась трансляция разрушения плотины Оровилл с высоты птичьего полета

MIGnews.com.ua

Разрушение самой высокой в Соединенных Штатах Америки дамбы в городе Оровилл (штат Калифорния) транслируется в прямом эфире сразу нескольких каналов на видеохостинге YouTube.

В режиме реального времени видно, как вода в усиленном режиме сбрасывается через запасной водосброс и размывает окрестности, а сотрудники спасательных служб всеми силами пытаются залатать дамбу.

Одна из трансляций ведется из воздуха.

Второй по популярности stream размещен внизу перед плотиной.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее управление по чрезвычайный ситуациям штата Калифирния США начало экстренную эвакуацию местных жителей по причине угрозы прорыва дамбы на озере Оровилл.