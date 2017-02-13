На вечеринке в США произошла перестрелка: есть жертвы

MIGnews.com.ua

Во время вечеринки в одном из ночных клубов американского городка Картерсвилль (штат Миссури) произошла перестрелка, в результате которой погиб один человек, передает ABC News .

Сообщается, что происшествие случилось на стоянке ночного клуба, в котором на частной вечеринке отдыхали около 300 человек.

"В ходе перестрелки были ранены шесть человек, двое из них - доставлены в критическом состоянии в город Мемфис. Состояние еще троих пострадавших оценивается врачами как стабильное. Еще один из посетителей клуба скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по предположению властей, стрелявший был знаком со своими жертвами.

По факту данного происшествия, полиция задержала двоих человек. Однако, как заявил представитель правоохранительных органов, официальные обвинения им предъявлены не были.