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Жителям Пакистана запретили отмечать День святого Валентина
13.02.2017 21:26

Жителям Пакистана запретили отмечать День святого Валентина

В понедельник, 13 февраля, в Пакистане Высший суд Исламабада выдал запрет на празднование Дня святого Валентина и освещение праздника в СМИ. Это решение последовало за петицией местного жителя, который назвал праздник антиисламским, сообщает Times of India.

В петиции, которую в суд направил гражданин Пакистана Абдула Вахид, говорилось, что День святого Валентина противоречит исламским традициям, а потому любые мероприятия и их освещение в СМИ, а также социальных сетях должны быть запрещены.

Отмечается, что суд выполнил требования Вахида и обязал министерство информации и управление по надзору за электронными СМИ Пакистана немедленно приступить к контролю за исполнением постановления.

Стоит также напомнить, что в прошлом году накануне 14 февраля президент Пакистана Мамнун Хусейн в личном обращении к нации призвал не отмечать День святого Валентина. Запрещенная в Пакистане организация "Джамаат-и-ислами" неоднократно предпринимала попытки сорвать празднования Дня всех влюбленных в стране.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в центре пакистанского города Лахор прогремел мощный взрыв возле здания ассамблеи штата Пенджаб, где в это время проходили акции протеста. Отмечается, что взрыв произошел во время массового митинга против внесения изменений в законодательство Пакистана о продаже лекарственных средств. 

Теги материала: Пакистан, празднование, День Святого Валентина, праздник, запрет, суд, жители, Ислам
Новости СМИ2
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