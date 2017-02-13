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Российского блогера, ловившего покемонов в храме, отправили под домашний арест
13.02.2017 19:52

Российского блогера, ловившего покемонов в храме, отправили под домашний арест  Видеорепортаж

В понедельник, 13 февраля, Свердловский областной суд отпустил блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме в Екатеринбурге, под домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения для Соколовского. Он будет находиться под домашним арестом до 1 марта", - сказали в суде.

Стоит напомнить, что в начале августа прошлого года Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Видео вызвало неоднозначную реакцию среди верующих.

Соответственно, в отношении блогера было возбуждено уголовное дело по статьям "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

Следовательно, в октябре 2016 года Соколовского поместили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста.

Как выяснили сотрудники ГУФСИН по Свердловской области, молодой человек разместил видеоролик на одном из видеохостингов, хотя в это время ему было запрещено пользоваться интернетом и сотовой связью по условиям меры пресечения. Защита блогера пыталась оспорить данное решение, однако Свердловский областной суд отклонил апелляцию о смягчении меры пресечения.

19 января блогеру было предъявлено новое обвинение по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", поводом для которого стала обнаруженная во время обыска дома Соколовского ручка с видеокамерой.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на сайте Национальной полиции информация о том, как уберечь детей от суицида, а также ряд ссылок, где можно получить квалифицированную помощь. Активную деятельность полиции в данной сфере вызвал рост самоубийств детей из-за груп в социальных сетях.

Фанаты таких сообществ называют себя "китами", так как эти животные ассоциируются у них со свободой. Использование понятия "киты" ( "летучие кита"), возможно, объясняется тем, что этот вид млекопитающих - один из немногих, представители которого добровольно могут свести счеты с жизнью.

Теги материала: Урал, блог, блогер, арест, задержание, суд, нарушение, права, свобода, храм
Новости СМИ2
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