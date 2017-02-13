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В Пакистане во время митинга прогремел взрыв: 10 погибших, около 60 раненых
13.02.2017 19:06

В Пакистане во время митинга прогремел взрыв: 10 погибших, около 60 раненых  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В центре пакистанского города Лахор прогремел мощный взрыв возле здания ассамблеи штата Пенджаб, где в это время проходили акции протеста. Об этом сообщает местный телеканал geo.tv.

Отмечается, что взрыв произошел во время массового митинга против внесения изменений в законодательство Пакистана о продаже лекарственных средств.

В митинге принимали несколько сотен человек, большинство из которых - владельцы и сотрудники аптек.

В то же время стало известно, что от взрыва погибли по меньшей мере 10 человек. Еще 58 - получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Как сообщал MIGnews.com.uа, публичные демонстрации в иракской столице обернулись насилием после того, как протестующие попытались прорваться сквозь полицейское окружение. Митингующие хотели попасть в так называемую "зеленую зону", где находятся правительственные здания. Правоохранители открыли по ним огонь.

В то же время агенство AFP на своей страничке в Twitter со ссылкой на официального представителя полиции сообщает уже о 7 погибших в результате происшествия. 

Теги материала: Пакистан, граната, смертник, самоубийство, ранения, жертвы, смерти, митинг, акция протеста
Новости СМИ2
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