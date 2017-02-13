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Сводка штаба АТО: Боевики обстреляли Водяное из танков, БМП и БТРов
13.02.2017 18:58

Сводка штаба АТО: Боевики обстреляли Водяное из танков, БМП и БТРов  Видеорепортаж

Незаконные вооруженные формирования к вечеру понедельника, 13 февраля, 39 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Российско-оккупационные войска, в очередной раз цинично нарушили режим тишины, обстреляв наши позиции из тяжелого вооружения", - подчеркнули в штабе.

По данным ведомства, на донецком направлении боевики обстреляли с артиллерии 122 миллиметров Пески, а из 120 и 82 миллиметровых минометов - Авдеевку и Троицкое. Тогда как Невельское, Зайцево, Верхнеторецкое, Новоселовка Вторая и Луганское были обстреляны с гранатометов и стрелкового оружия противника. Стоит отметить, что по Невельскому огонь вел вражеский снайпер.

Тем временем на мариупольском направлении боевики били по Водяному из 122 миллиметровой артиллерии, танков БТР и БМП. 

"Из минометов различных калибров были обстреляны Красногоровка, Широкино, Водяное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Водяное, Лебединское, Богдановка и Широкино, по которому также стреляли вражеские БМП и снайпер", - констатировали в штабе.

В свою очередь на луганском направлении НВФ использовали 82 миллиметровые минометы и гранатометы, обстреливая наши позиции в районе Крымского.

Стоит отметить, что в ходе данных вооруженных провокаций противника украинские военнослужащие не понесли потерь.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, за минувшие сутки воскресенья, 12 февраля, представители незаконных вооруженных формирований 67 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции. 

Теги материала: АТО, обстрел, Донбасс, боевики, ВСУ, танк, БТР, БМП, снайпер, видео
Новости СМИ2
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