Сводка штаба АТО: Боевики обстреляли Водяное из танков, БМП и БТРов

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Незаконные вооруженные формирования к вечеру понедельника, 13 февраля, 39 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook .



"Российско-оккупационные войска, в очередной раз цинично нарушили режим тишины, обстреляв наши позиции из тяжелого вооружения", - подчеркнули в штабе.

По данным ведомства, на донецком направлении боевики обстреляли с артиллерии 122 миллиметров Пески, а из 120 и 82 миллиметровых минометов - Авдеевку и Троицкое. Тогда как Невельское, Зайцево, Верхнеторецкое, Новоселовка Вторая и Луганское были обстреляны с гранатометов и стрелкового оружия противника. Стоит отметить, что по Невельскому огонь вел вражеский снайпер.

Тем временем на мариупольском направлении боевики били по Водяному из 122 миллиметровой артиллерии, танков БТР и БМП.

"Из минометов различных калибров были обстреляны Красногоровка, Широкино, Водяное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Водяное, Лебединское, Богдановка и Широкино, по которому также стреляли вражеские БМП и снайпер", - констатировали в штабе.

В свою очередь на луганском направлении НВФ использовали 82 миллиметровые минометы и гранатометы, обстреливая наши позиции в районе Крымского.

Стоит отметить, что в ходе данных вооруженных провокаций противника украинские военнослужащие не понесли потерь.