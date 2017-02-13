В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане

В понедельник, 13 февраля, в местном ресторане Самарского района города Днепра прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил собственный корреспондент телеканала NewsOne, который находился непосредственно на месте трагического инцидента.
По предварительной информации правоохранительных органов, 43-летний мужчина зашел в помещение ресторана и заказал рюмку водки, после чего последовал к выходу. Вскоре люди услышали взрыв.
По словам взрывотехников, мужчина взорвал себя противопехотной оборонительной гранатой Ф-1.
На данный момент кафе для посетителей закрыли на время разбирательств сотрудников следственной группы, которые выясняют вероятные причины самоубийства.
Как сообщал MIGnews.com.uа, вблизи ресторана в Печерском районе Киева взорвалась граната. Как отмечается, происшествие случилось в воскресенье, 12 февраля, поздним вечером. В 21:30 в отделение полиции поступило сообщение о взрыве перед центральным входом одного из ресторанов столицы. Правоохранители обнаружили обломки гранаты Ф-1.