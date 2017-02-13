ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане
13.02.2017 18:24

Эксклюзив  В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане  Видеорепортаж

В понедельник, 13 февраля, в местном ресторане Самарского района города Днепра прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил собственный корреспондент телеканала NewsOne, который находился непосредственно на месте трагического инцидента.

По предварительной информации правоохранительных органов, 43-летний мужчина зашел в помещение ресторана и заказал рюмку водки, после чего последовал к выходу. Вскоре люди услышали взрыв.

По словам взрывотехников, мужчина взорвал себя противопехотной оборонительной гранатой Ф-1.

На данный момент кафе для посетителей закрыли на время разбирательств сотрудников следственной группы, которые выясняют вероятные причины самоубийства.

Как сообщал MIGnews.com.uа, вблизи ресторана в Печерском районе Киева взорвалась граната.  Как отмечается, происшествие случилось в воскресенье, 12 февраля, поздним вечером. В 21:30 в отделение полиции поступило сообщение о взрыве перед центральным входом одного из ресторанов столицы. Правоохранители обнаружили обломки гранаты Ф-1.

Теги материала: граната, самоубийство, убийство, ресторан, Днепропетровск, смерть, жертвы
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [33] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

На вечеринке в США произошла перестрелка: есть жертвы
Важное
На вечеринке в США произошла перестрелка: есть жертвы
В Пакистане во время митинга прогремел взрыв: 10 погибших, около 60 раненых
Важное
В Пакистане во время митинга прогремел взрыв: 10 погибших, около 60 раненых  Фоторепортаж  Видеорепортаж
СБУ задержала пенсионера-боевика "ДНР", который издевался над пленными солдатами
Важное
СБУ задержала пенсионера-боевика "ДНР", который издевался над пленными солдатами
В Киеве возле ресторана на Печерске взорвалась противопехотная граната
Важное
В Киеве возле ресторана на Печерске взорвалась противопехотная граната  Фоторепортаж
Во Львове мужчина, которому "надоело так жить" взорвал во дворе дома гранату
Важное
Во Львове мужчина, которому "надоело так жить" взорвал во дворе дома гранату  Фоторепортаж
В Киеве женщина выбросила из окна восьмого этажа ребенка, кота и прыгнула следом
Важное
В Киеве женщина выбросила из окна восьмого этажа ребенка, кота и прыгнула следом

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане
Эксклюзив  В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане  Видеорепортаж
13.02.2017
В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
Эксклюзив  В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
13.02.2017
Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
13.02.2017
Первый конфликт Путина и Трампа: что произошло на самом деле
Эксклюзив  Первый конфликт Путина и Трампа: что произошло на самом деле
13.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика