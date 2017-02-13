В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане

MIGnews.com.ua

В понедельник, 13 февраля, в местном ресторане Самарского района города Днепра прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил собственный корреспондент телеканала NewsOne, который находился непосредственно на месте трагического инцидента.

По предварительной информации правоохранительных органов, 43-летний мужчина зашел в помещение ресторана и заказал рюмку водки, после чего последовал к выходу. Вскоре люди услышали взрыв.

По словам взрывотехников, мужчина взорвал себя противопехотной оборонительной гранатой Ф-1.

На данный момент кафе для посетителей закрыли на время разбирательств сотрудников следственной группы, которые выясняют вероятные причины самоубийства.