ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Одесский судья пьяный разъезжал по городу на чужом автомобиле
13.02.2017 18:03

Одесский судья пьяный разъезжал по городу на чужом автомобиле  Видеорепортаж

Сотрудники полиции задержали председателя Одесского окружного админсуда Олега Глуханчука за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Об инциденте со ссылкой на источник информирует Украинская правда. Помимо этого также имеется видеозапись, подтверждающая данную информацию.

Сообщается, что полицейские остановили в субботу вечером, 11 февраля, автомобиль Toyota Tundra, за рулем которого и находился судья Олег Глуханчук. Стоит отметить, что данное транспортное средство принадлежит не судье, а члену исполкома Одесского горсовета нынешнего созыва, коммерческому директору ООО "ПОРТИНВЕСТ Лоджистик" Николаю Шурде, который находился на соседнем сидении данного автомобиля. Чиновник также находился в нетрезвом состоянии.

"Полицейские заметили признаки алкогольного опьянения у Глуханчука. Он отказался пройти тест на месте, но дал добро на соответствующую проверку на содержание алкоголя в медучреждении. Результаты подтвердили, что судья находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция составила административный протокол на Глуханчука за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На Шурду также был составлен протокол, но за передачу технического средства лицу в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что на видеоролике, где запечатлено общения Шурды и Глуханчука с сотрудниками полиции и медицинскими сотрудниками, член исполкома горсовета ведет себя агрессивно, а также позволяет себе использовать ненормативную лексику.

Информацию об инциденте подтвердил и пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, однако отказался называть фамилии.

"Такой инцидент имел место. Мы не называем фамилии, потому что это персональные данные. Для нас неважно, кто был за рулем, если лица находились в состоянии алкогольного опьянения, то нам безразличен его статус, человек совершил правонарушения, предусмотренные КУоАП, о чем были составлены соответствующие протоколы по ст. 130 ч. 1", - проинформировал Тракало.

Данная статья предусматривает штраф для водителей в размере шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

Напомним, в 2017 году необлагаемый минимум составляет 17 гривен, таким образом, штраф составляет 10 тыс. 200 гривен.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пьяный черкасский депутат избил офицера-ветерана, потерявшего ноги и сбил людей.

Теги материала: полиция, Одесса, судья, пьян, горсовет
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Полицейский Prius в Киеве протаранил ВАЗ и влетел в отбойник: опубликовано видео
Важное
Полицейский Prius в Киеве протаранил ВАЗ и влетел в отбойник: опубликовано видео  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В Киеве возле ресторана на Печерске взорвалась противопехотная граната
Важное
В Киеве возле ресторана на Печерске взорвалась противопехотная граната  Фоторепортаж
В Харькове нетрезвый мужчина открыл огонь из окна общежития
Важное
В Харькове нетрезвый мужчина открыл огонь из окна общежития
В Киеве произошло ДТП с участием пяти автомобилей
Важное
В Киеве произошло ДТП с участием пяти автомобилей  Фоторепортаж
В Дубае полицейские спасли 14 моряков с горящего судна
Важное
В Дубае полицейские спасли 14 моряков с горящего судна  Видеорепортаж
Во Львове мужчина, которому "надоело так жить" взорвал во дворе дома гранату
Важное
Во Львове мужчина, которому "надоело так жить" взорвал во дворе дома гранату  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
Эксклюзив  В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
13.02.2017
Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
13.02.2017
Первый конфликт Путина и Трампа: что произошло на самом деле
Эксклюзив  Первый конфликт Путина и Трампа: что произошло на самом деле
13.02.2017
"Углю альтернативы нет, а Гройсману - есть": соцсети о громком заявлении премьер-министра
Эксклюзив  "Углю альтернативы нет, а Гройсману - есть": соцсети о громком заявлении премьер-министра
13.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика