Одесский судья пьяный разъезжал по городу на чужом автомобиле

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Сотрудники полиции задержали председателя Одесского окружного админсуда Олега Глуханчука за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Об инциденте со ссылкой на источник информирует Украинская правда . Помимо этого также имеется видеозапись, подтверждающая данную информацию.

Сообщается, что полицейские остановили в субботу вечером, 11 февраля, автомобиль Toyota Tundra, за рулем которого и находился судья Олег Глуханчук. Стоит отметить, что данное транспортное средство принадлежит не судье, а члену исполкома Одесского горсовета нынешнего созыва, коммерческому директору ООО "ПОРТИНВЕСТ Лоджистик" Николаю Шурде, который находился на соседнем сидении данного автомобиля. Чиновник также находился в нетрезвом состоянии.

"Полицейские заметили признаки алкогольного опьянения у Глуханчука. Он отказался пройти тест на месте, но дал добро на соответствующую проверку на содержание алкоголя в медучреждении. Результаты подтвердили, что судья находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция составила административный протокол на Глуханчука за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На Шурду также был составлен протокол, но за передачу технического средства лицу в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что на видеоролике, где запечатлено общения Шурды и Глуханчука с сотрудниками полиции и медицинскими сотрудниками, член исполкома горсовета ведет себя агрессивно, а также позволяет себе использовать ненормативную лексику.

Информацию об инциденте подтвердил и пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, однако отказался называть фамилии.

"Такой инцидент имел место. Мы не называем фамилии, потому что это персональные данные. Для нас неважно, кто был за рулем, если лица находились в состоянии алкогольного опьянения, то нам безразличен его статус, человек совершил правонарушения, предусмотренные КУоАП, о чем были составлены соответствующие протоколы по ст. 130 ч. 1", - проинформировал Тракало.

Данная статья предусматривает штраф для водителей в размере шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

Напомним, в 2017 году необлагаемый минимум составляет 17 гривен, таким образом, штраф составляет 10 тыс. 200 гривен.