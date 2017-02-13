Полицейский Prius в Киеве протаранил ВАЗ и влетел в отбойник: опубликовано видео

MIGnews.com.ua

В понедельник, 13 февраля, в центре Киева по улице Лобановского вблизи автовокзала произошло двойное дорожно-транспортное происшествие при участии двух кроссоверов и полицейского автомобиля Toyota Prius. Об этом сообщается на сайте dtp.kiev.ua.

Отмечается, что сперва столкнулись два кроссовера - девушка на Nissan Juke задела Daihatsu Terios, вскоре за этим последовала другая авария - патрульный автомобиль Toyota Prius вылетел с проезжей части в ограждение и задел проезжающий рядом ВАЗ. К счастью обошлось без жертв и пострадавших.

При этом сообщается, что аварии могли случиться в результате плохих погодных условий, поскольку проезжая часть была покрыта толстым слоем льда. В результате столкновения четырех автомобилев образовалась огромная пробка.

Водителей автотранспорта настоятельно призывают при плохих погодных условиях без лишней необходимости не выезжать на улицы города, а также не оставлять свои транспортные средства на проезжей части. В противном случае это помешает коммунальщикам качественно убирать снег.