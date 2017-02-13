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Полицейский Prius в Киеве протаранил ВАЗ и влетел в отбойник: опубликовано видео
13.02.2017 17:37

Полицейский Prius в Киеве протаранил ВАЗ и влетел в отбойник: опубликовано видео  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В понедельник, 13 февраля, в центре Киева по улице Лобановского вблизи автовокзала произошло двойное дорожно-транспортное происшествие при участии двух кроссоверов и полицейского автомобиля Toyota Prius. Об этом сообщается на сайте dtp.kiev.ua.

Отмечается, что сперва столкнулись два кроссовера - девушка на Nissan Juke задела Daihatsu Terios, вскоре за этим последовала другая авария - патрульный автомобиль Toyota Prius вылетел с проезжей части в ограждение и задел проезжающий рядом ВАЗ. К счастью обошлось без жертв и пострадавших.

При этом сообщается, что аварии могли случиться в результате плохих погодных условий, поскольку проезжая часть была покрыта толстым слоем льда. В результате столкновения четырех автомобилев образовалась огромная пробка.

Водителей автотранспорта настоятельно призывают при плохих погодных условиях без лишней необходимости не выезжать на улицы города, а также не оставлять свои транспортные средства на проезжей части. В противном случае это помешает коммунальщикам качественно убирать снег.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в понедельник, 13 февраля,  на Гостомельском шоссе в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Стоит отметить, что по предварительной информации, во время аварии столкнулись три автомобиля, в результате чего есть пострадавшие.

Теги материала: ВАЗ, ДТП, авария, Национальная полиция, патруль, гололед, погодные условия, полиция, девушка
Новости СМИ2
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