На горнолыжном курорте в Альпах сошла лавина: есть погибшие

MIGnews.com.ua

Во французских Альпах сошла лавина, под ней оказались проводник с группой лыжников. Произошло происшествие в понедельник, 13 февраля.

По словам телеканала BFMTV , пострадало около восьми или девяти человек, минимум четверо из которых получили смертельные травмы.

Место трагедии - горнолыжный курорт Тинь. Высота, с которой лавина унесла людей, составляет больше 2 тысяч метров. Лыжники, накрытые лавиной, вышли за границы официальной трассы.

Правительство района отправило на место катастрофы вертолет и несколько спасателей на лыжах. Погода на месте происшествия значительно усложняет поиск и эвакуацию пострадавших.