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На горнолыжном курорте в Альпах сошла лавина: есть погибшие
13.02.2017 16:28

На горнолыжном курорте в Альпах сошла лавина: есть погибшие

Во французских Альпах сошла лавина, под ней оказались проводник с группой лыжников. Произошло происшествие в понедельник, 13 февраля.

По словам телеканала BFMTV, пострадало около восьми или девяти человек, минимум четверо из которых получили смертельные травмы. 

Место трагедии - горнолыжный курорт Тинь. Высота, с которой лавина унесла людей, составляет больше 2 тысяч метров. Лыжники, накрытые лавиной, вышли за границы официальной трассы.
Правительство района отправило на место катастрофы вертолет и несколько спасателей на лыжах. Погода на месте происшествия значительно усложняет поиск и эвакуацию пострадавших.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее,  22 января в России недалеко от горы Вудьяврчор в Мурманской области сошла снежная лавина, вследствии погибли два туриста. Также шла речь о том, что в тот момент на снегоходах катались 11 туристов, которые, по словам спасателей, не пострадали.

Теги материала: Происшествие, Альпы, лавина, погибшие, Франция
Новости СМИ2
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