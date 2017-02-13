На горнолыжном курорте в Альпах сошла лавина: есть погибшие

Во французских Альпах сошла лавина, под ней оказались проводник с группой лыжников. Произошло происшествие в понедельник, 13 февраля.
По словам телеканала BFMTV, пострадало около восьми или девяти человек, минимум четверо из которых получили смертельные травмы.
Место трагедии - горнолыжный курорт Тинь. Высота, с которой лавина унесла людей, составляет больше 2 тысяч метров. Лыжники, накрытые лавиной, вышли за границы официальной трассы.
Правительство района отправило на место катастрофы вертолет и несколько спасателей на лыжах. Погода на месте происшествия значительно усложняет поиск и эвакуацию пострадавших.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 22 января в России недалеко от горы Вудьяврчор в Мурманской области сошла снежная лавина, вследствии погибли два туриста. Также шла речь о том, что в тот момент на снегоходах катались 11 туристов, которые, по словам спасателей, не пострадали.