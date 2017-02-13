СБУ задержала пенсионера-боевика "ДНР", который издевался над пленными солдатами

MIGnews.com.ua

Сотрудники Военной прокуратуры и Службы безопасности задержали в Сватово Луганской области пенсионера, который являлся членом незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Об этом информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

По данным ведомства, 67-летний мужчина был задержан в пятницу, 10 февраля.

"Гражданин Украины П. в период с августа по декабрь 2014 года осуществлял незаконное удержание и конвоирование пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые удерживались в помещении Управления СБУ в Донецке", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пенсионер совместно с другими боевиками, вопреки Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, пользуясь беззащитным состоянием пленных и отсутствием возможности к самозащите, применял к ним физическое насилие.

"Наносил побои, истязал, угрожал убийством, совершал другие действия, которые создавали угрозу их здоровью и жизни", - подчеркнули в ГПУ.

Так, следствием было установлено, что такие жестокие действия мужчина применил к 11 военнослужащим.

Стоит отметить, что уже 11 февраля задержанному сообщили о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины (ч. 2 ст. 437 УК Украины) и нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Мужчина арестован на два месяца", - подытожили в Генпрокуратуре.