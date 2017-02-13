ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
СБУ задержала пенсионера-боевика "ДНР", который издевался над пленными солдатами
13.02.2017 16:19

СБУ задержала пенсионера-боевика "ДНР", который издевался над пленными солдатами

Сотрудники Военной прокуратуры и Службы безопасности задержали в Сватово Луганской области пенсионера, который являлся членом незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Об этом информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

По данным ведомства, 67-летний мужчина был задержан в пятницу, 10 февраля.

"Гражданин Украины П. в период с августа по декабрь 2014 года осуществлял незаконное удержание и конвоирование пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые удерживались в помещении Управления СБУ в Донецке", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пенсионер совместно с другими боевиками, вопреки Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, пользуясь беззащитным состоянием пленных и отсутствием возможности к самозащите, применял к ним физическое насилие.

"Наносил побои, истязал, угрожал убийством, совершал другие действия, которые создавали угрозу их здоровью и жизни", - подчеркнули в ГПУ.

Так, следствием было установлено, что такие жестокие действия мужчина применил к 11 военнослужащим.

Стоит отметить, что уже 11 февраля задержанному сообщили о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины (ч. 2 ст. 437 УК Украины) и нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). 

"Мужчина арестован на два месяца", - подытожили в Генпрокуратуре.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в субботу, 11 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в зоне проведения антитеррористической операции снайпершу ​​террористической организации "ДНР".

Теги материала: СБУ, боевик, ДНР, АТО, Донбасс, пенсионер, ГПУ, военные, убийство
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [28] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб: Оккупационные войска 67 раз обстреляли позиции сил АТО
Важное
Штаб: Оккупационные войска 67 раз обстреляли позиции сил АТО
Противник 33 раза открывал огонь по позициям ВСУ на Донбассе
Важное
Противник 33 раза открывал огонь по позициям ВСУ на Донбассе
Штаб АТО: В результате обстрелов на Донбассе двое украинских военных ранены
Важное
Штаб АТО: В результате обстрелов на Донбассе двое украинских военных ранены
В результате теракта в Афганистане погибли семь человек, среди них трое военных
Важное
В результате теракта в Афганистане погибли семь человек, среди них трое военных
Штаб АТО: Группа разведчиков, выполняющая задание на передовой, не выходит на связь
Важное
Штаб АТО: Группа разведчиков, выполняющая задание на передовой, не выходит на связь
СБУ задержала снайперку боевиков
Важное
СБУ задержала снайперку боевиков  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
Эксклюзив  В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
13.02.2017
Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
13.02.2017
Первый конфликт Путина и Трампа: что произошло на самом деле
Эксклюзив  Первый конфликт Путина и Трампа: что произошло на самом деле
13.02.2017
"Углю альтернативы нет, а Гройсману - есть": соцсети о громком заявлении премьер-министра
Эксклюзив  "Углю альтернативы нет, а Гройсману - есть": соцсети о громком заявлении премьер-министра
13.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика