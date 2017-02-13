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Масштабное ДТП на Гостомельском шоссе: есть пострадавшие
13.02.2017 15:58

Масштабное ДТП на Гостомельском шоссе: есть пострадавшие  Фоторепортаж

В понедельник, 13 февраля,  на Гостомельском шоссе в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Об аварии информирует портал Киев Оперативный.

Стоит отметить, что по предварительной информации, во время аварии столкнулись три автомобиля, в результате чего есть пострадавшие.

"Масштабное ДТП с пострадавшими на Гостомельском шоссе. По предварительным данным, в ДТП попали три автомобиля", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в воскресенье, 12 февраля, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали сразу пять автомобилей.

Напомним, в субботу, 11 февраля, в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки №605 и прицепа МАЗ, который перевозил два БТР.

А вот в американском штате Вайоминг в связи с сильным ветром на автотрассе фура опрокинулась на полицейский автомобиль.

Теги материала: ДТП, авария, Киев, автомобиль, пострадавшие, фото
Новости СМИ2
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