Масштабное ДТП на Гостомельском шоссе: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

В понедельник, 13 февраля, на Гостомельском шоссе в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Об аварии информирует портал Киев Оперативный.

Стоит отметить, что по предварительной информации, во время аварии столкнулись три автомобиля, в результате чего есть пострадавшие.

"Масштабное ДТП с пострадавшими на Гостомельском шоссе. По предварительным данным, в ДТП попали три автомобиля", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в воскресенье, 12 февраля, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие , участниками которого стали сразу пять автомобилей.

Напомним, в субботу, 11 февраля, в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки №605 и прицепа МАЗ, который перевозил два БТР.