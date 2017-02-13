В Киеве возле ресторана на Печерске взорвалась противопехотная граната

MIGnews.com.ua

Вблизи ресторана в Печерском районе Киева взорвалась граната. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, происшествие случилось в воскресенье, 12 февраля, поздним вечером. В 21:30 в отделение полиции поступило сообщение о взрыве перед центральным входом одного из ресторанов столицы.

"По предварительному заключению специалистов-взрывотехников, возле ресторана взорвалась граната "Ф-1", обломками которой поврежден фасад и несколько окон заведения. На территории мы нашли и изъяли металлические фрагменты корпуса гранаты и запала к ней", - сообщил начальник следственного отдела Печерского управления полиции Святослав Приходько.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. "Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в воскресенье, 12 февраля, представители Национальной полиции во Львовской области сообщили о том, что нетрезвый мужчина бросил гранату во двор жилого дома. Информацию об инциденте обнародовал отдел коммуникаций главного управления Нацполиции на официальном сайте.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативной группе удалось установить, что граната разорвалась перед многоэтажкой и пострадавших в результате взрыва нет.