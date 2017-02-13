ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Киеве возле ресторана на Печерске взорвалась противопехотная граната
13.02.2017 15:41

В Киеве возле ресторана на Печерске взорвалась противопехотная граната  Фоторепортаж

Вблизи ресторана в Печерском районе Киева взорвалась граната. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, происшествие случилось в воскресенье, 12 февраля, поздним вечером. В 21:30 в отделение полиции поступило сообщение о взрыве перед центральным входом одного из ресторанов столицы.

"По предварительному заключению специалистов-взрывотехников, возле ресторана взорвалась граната "Ф-1", обломками которой поврежден фасад и несколько окон заведения. На территории мы нашли и изъяли металлические фрагменты корпуса гранаты и запала к ней", - сообщил начальник следственного отдела Печерского управления полиции Святослав Приходько.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. "Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в воскресенье, 12 февраля,  представители Национальной полиции во Львовской области сообщили о том, что нетрезвый мужчина бросил гранату во двор жилого дома. Информацию об инциденте обнародовал отдел коммуникаций главного управления Нацполиции на официальном сайте.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативной группе удалось установить, что граната разорвалась перед многоэтажкой и пострадавших в результате взрыва нет.

Теги материала: полиция, взрыв, граната, Киев, ресторан, Печерск
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [12] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Полицейский Prius в Киеве протаранил ВАЗ и влетел в отбойник: опубликовано видео
Важное
Полицейский Prius в Киеве протаранил ВАЗ и влетел в отбойник: опубликовано видео  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Масштабное ДТП на Гостомельском шоссе: есть пострадавшие
Важное
Масштабное ДТП на Гостомельском шоссе: есть пострадавшие  Фоторепортаж
В Харькове нетрезвый мужчина открыл огонь из окна общежития
Важное
В Харькове нетрезвый мужчина открыл огонь из окна общежития
В Киеве мужчину убил столб, который повалила снегоуборочная машина
Важное
В Киеве мужчину убил столб, который повалила снегоуборочная машина  Видеорепортаж
В Киеве произошло ДТП с участием пяти автомобилей
Важное
В Киеве произошло ДТП с участием пяти автомобилей  Фоторепортаж
В Дубае полицейские спасли 14 моряков с горящего судна
Важное
В Дубае полицейские спасли 14 моряков с горящего судна  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
Эксклюзив  В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
13.02.2017
Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
13.02.2017
Первый конфликт Путина и Трампа: что произошло на самом деле
Эксклюзив  Первый конфликт Путина и Трампа: что произошло на самом деле
13.02.2017
"Углю альтернативы нет, а Гройсману - есть": соцсети о громком заявлении премьер-министра
Эксклюзив  "Углю альтернативы нет, а Гройсману - есть": соцсети о громком заявлении премьер-министра
13.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика