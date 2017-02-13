Один из соратников грузинского патриарха Илии II пытался его отравить

MIGnews.com.ua

В понедельник, 13 февраля, глава службы государственной охраны Грузии Анзор Чубинидзе сообщил, что католикоса-патриарха всея Грузии Илию II пытались отправить, когда он находился в Германии, где проходил подготовку к операции, передает " Рустави-2 ".

После инцидента охрана патриарха была усилена, а главу службы его безопасности допросили. Также сообщается, что глава службы по управлению имуществом патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны отец Георгий Мамаладзе был задержан.

Глава информационной службы патриархии Грузии, владыка Димитрий сообщил, что на данный момент состояние здоровья патриарха стабильное.