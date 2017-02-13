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На Чонгаре неизвестные захватили базу крымскотатарского батальона
13.02.2017 08:56

На Чонгаре неизвестные захватили базу крымскотатарского батальона

Около административной границы с Крымом, на контрольно-пропускном пункте Чонгар, неизвестные захватили личный состав крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана.

Согласно информации, неизвестные протаранили при помощи БТР забор расположения батальона и палатку, а потом произвели захват базы.

"Вооруженные люди захватили расположение, весь личный состав и тех, кто находился в это время на территории, силой положили на пол. По информации с места событий, в расположении батальона вооруженные люди применили огнестрельное оружие, делая предупредительные выстрелы в воздух и по ногам. Сообщений о пострадавших в пока что нет", - говорится в сообщении.

В свою очередь, оперативное командование "Юг" Сухопутных Вооруженных сил Украины сообщило о задержании и разоружении нападавших на подразделение ВСУ в Херсонской области. Об этом говорится в заявлении оперативного командования "Юг" на странице в Facebook.

Заявление было сделано в качестве опровержения распространенной в СМИ информации, что якобы вооруженное нападение было совершено военнослужащими ВСУ на крымскотатарский батальон "Аскер".

"Подразделение, входящее в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполнявшее боевые задачи в Херсонской области на границе с Крымом, занималось обустройством боевых позиций по приказу командира. При осуществлении необходимого перечня работ, на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования", - говорится в заявлении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 16 января, глава Генической районной государственной администрации Херсонской области Александр Воробьев сообщил, что в Херсонской области на Чонгаре смонтирована большая часть информационной вышки.

Теги материала: Чонгар, ВСУ, Крым, БТР, захват
Новости СМИ2
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