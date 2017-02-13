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Штаб: Оккупационные войска 67 раз обстреляли позиции сил АТО
13.02.2017 08:04

Штаб: Оккупационные войска 67 раз обстреляли позиции сил АТО

За минувшие сутки представители незаконных военных формирований 67 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции. Данную информацию обнародовал пресс-центра штаба АТО на официальной странице в Facebook.

"На Мариупольском направлении оккупанты из минометов различных калибров обстреливали Павлополь, Новотроицкое и Красногоровку. С гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Новотроицкое, Гнутово, Новогригорьевку, Чермалик, Николаевку, Лебединское, Водяное и Широкино. По Новотроицкому и Марьинке огонь вели снайперы, а по Новогригорьевке - БМП ", - говорится в заявлении пресс-центра.

На Донецком направлении минометным обстрелам подверглись Верхнеторецкое и Авдеевка. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Зайцевому, Пескам, Новоселовкам, Каменке, Луганскому.

В районе Авдеевки по позициям украинских военнослужащих огонь вела БМП противника.

По направлению Троицкого, Новоселовки и Каменки работали снайперы.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупационные войска обстреляли Новоалександровку и Новозвановку.

Погибших в рядах украинской армии - нет. Один военнослужащий ВСУ получил ранение. 

Как сообщал MIGnews.com.uа,  12 февраля, было зафиксировано 59 случаев нарушения режима тишины. В результате обстрелов, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Теги материала: АТО, Донбасс, ВСУ, обстрел боевики
Новости СМИ2
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