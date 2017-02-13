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В Харькове нетрезвый мужчина открыл огонь из окна общежития
13.02.2017 07:42

В Харькове нетрезвый мужчина открыл огонь из окна общежития

В ночь на 13 февраля, в Харькове по улице Строительной на линию "102" поступило сообщение о том, что из окна общежития было совершено несколько выстрелов. Данную информацию обнародовал отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, где выяснили, что в 1:10 из окна комнаты общежития 22-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь из травматического пистолета.

Все выстрелы были направлены в воздух, поэтому пострадавших в результате случившегося - нет.

Нарушитель порядка имел при себе все разрешительные документы на оружие у правонарушителя есть.

Факт происшествия внесен в журнал единого учета правонарушений. Следственно-оперативная группа занимается установлением всех обстоятельств инцидента.

Как сообщал MIGnews.com.uа,  12 февраля, во Львове мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил во двор многоэтажного дома боевую гранату. Как выяснили правоохранители, причиной послужила семейная ссора.

Теги материала: харьков, перестрелка, Национальная полиция
Новости СМИ2
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