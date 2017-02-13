ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Калифорнии объявлена эвакуация из-за угрозы прорыва дамбы
13.02.2017 07:24

В Калифорнии объявлена эвакуация из-за угрозы прорыва дамбы

В понедельник, 13 февраля, управление по чрезвычайный ситуациям штата Калифирния США начало экстренную эвакуацию местных жителей по причине угрозы прорыва дамбы на озере Оровилл. Угроза прорыва дамбы возникла из-за мощных потоков воды, вызванных сильнейшими дождями,передает ABC.

Дамба на озере Оровилл является самой высокой в стране и прорыв плотины приведет к неконтролируемому выбросу воды из озера в северной части Калифорнии.

Чтобы не допустить обрушения плотины, сброс воды усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту. Ранее разрушению подвергся основной водосброс. Запасной водосброс плотины Оровилл может разрушиться в течение часа.

В Управлении по чрезвычайный ситуациям штата сообщили, что местным жителям следует двигаться в сторону востока, юга или запада, избегая поездок на север в сторону Оровилла.

Об эвакуации также сообщил шериф калифорнийского округа Бьютт - людей просят покинуть территорию вблизи озера, а также в зоне предполагаемого направления потока воды.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 1 февраля, в американском штате Калифорния возле города Армона из-за густого тумана произошла масштабная авария, которую создали не менее 50 автомобилей одновременно.

Теги материала: США, Калифорния, плотина, эвакуация
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В США фуру сдуло ветром и она придавила полицейский автомобиль
Важное
В США фуру сдуло ветром и она придавила полицейский автомобиль  Видеорепортаж
Неизвестный самолет подлетел слишком близко к борту Трампа
Важное
Неизвестный самолет подлетел слишком близко к борту Трампа  Видеорепортаж
В небе над США заметили падающий метеорит: опубликовано видео
Важное
В небе над США заметили падающий метеорит: опубликовано видео  Видеорепортаж
Хуг: Под Авдеевкой вновь слышны звуки стрельбы
Важное
Хуг: Под Авдеевкой вновь слышны звуки стрельбы  Фоторепортаж
Почти во всей Авдеевке восстановили электроснабжение
Важное
Почти во всей Авдеевке восстановили электроснабжение
Обстрелы Авдеевки: город покинули почти 300 человек
Важное
Обстрелы Авдеевки: город покинули почти 300 человек

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

"Углю альтернативы нет, а Гройсману - есть": соцсети о громком заявлении премьер-министра
Эксклюзив  "Углю альтернативы нет, а Гройсману - есть": соцсети о громком заявлении премьер-министра
13.02.2017
Луценко: Гройсману нужно по-доброму уйти в отставку, иначе заставим
Эксклюзив  Луценко: Гройсману нужно по-доброму уйти в отставку, иначе заставим
10.02.2017
"Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
Эксклюзив  "Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
10.02.2017
Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви
Эксклюзив  Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви
10.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика