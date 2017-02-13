В Калифорнии объявлена эвакуация из-за угрозы прорыва дамбы

MIGnews.com.ua

В понедельник, 13 февраля, управление по чрезвычайный ситуациям штата Калифирния США начало экстренную эвакуацию местных жителей по причине угрозы прорыва дамбы на озере Оровилл. Угроза прорыва дамбы возникла из-за мощных потоков воды, вызванных сильнейшими дождями,передает ABC .

Дамба на озере Оровилл является самой высокой в стране и прорыв плотины приведет к неконтролируемому выбросу воды из озера в северной части Калифорнии.

Чтобы не допустить обрушения плотины, сброс воды усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту. Ранее разрушению подвергся основной водосброс. Запасной водосброс плотины Оровилл может разрушиться в течение часа.

В Управлении по чрезвычайный ситуациям штата сообщили, что местным жителям следует двигаться в сторону востока, юга или запада, избегая поездок на север в сторону Оровилла.

Об эвакуации также сообщил шериф калифорнийского округа Бьютт - людей просят покинуть территорию вблизи озера, а также в зоне предполагаемого направления потока воды.