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В Киеве мужчину убил столб, который повалила снегоуборочная машина
13.02.2017 07:06

В Киеве мужчину убил столб, который повалила снегоуборочная машина  Видеорепортаж

В Киеве на перекрестке улиц Драгоманова и Ахматовой снегоуборочный автомобиль, проезжая, задел бетонный столб, после чего он упал на пешеходную дорожку, где в тот момент проходила супружеская пара. Мужчину 1951 года убило на месте, передает DTP. Kiev.

"Супруги гуляли вместе. Мужчина умер на глазах у жены. Смерть наступила мгновенно. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа", - говорится в сообщении.

Ранее говорилось,  что 12 февраля, в Киеве на Бессарабском рынке произошло возгорание: в одном из зданий начался пожар в подвальном помещении. Прибывший на место отряд спасателей эвакуировал из расположенного в здании ресторана всех посетителей.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 10 февраля, на железнодорожном вокзале в Киеве мужчина совершил попытку суицида - перелез через ограждение моста и намеревался спрыгнуть.

Теги материала: Киев, убит, погиб
Новости СМИ2
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