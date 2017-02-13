В Киеве мужчину убил столб, который повалила снегоуборочная машина

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В Киеве на перекрестке улиц Драгоманова и Ахматовой снегоуборочный автомобиль, проезжая, задел бетонный столб, после чего он упал на пешеходную дорожку, где в тот момент проходила супружеская пара. Мужчину 1951 года убило на месте, передает DTP. Kiev .

"Супруги гуляли вместе. Мужчина умер на глазах у жены. Смерть наступила мгновенно. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа", - говорится в сообщении.

Ранее говорилось, что 12 февраля, в Киеве на Бессарабском рынке произошло возгорание : в одном из зданий начался пожар в подвальном помещении. Прибывший на место отряд спасателей эвакуировал из расположенного в здании ресторана всех посетителей.