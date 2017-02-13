Возле Одессы грузовик столкнулся с поездом

MIGnews.com.ua

В понедельник, 13 февраля, в Одесской области на железнодорожном переезде, в районе перегона Плетеный Ташлык-Новоукраинка, произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого столкнулись грузовой поезд и прицеп грузовика. Данную информацию обнародовал пресс-центр регионального филиала ПАО "Укрзализныця "на официальном сайте.

Около 1:20 водитель грузового автомобиля выехал на переезд, где мчался поезд, в результате чего электровоз получил значительные повреждения.

"Водитель выехал на переезд при исправно действующей переездной световой и звуковой сигнализации, в результате чего грузовым поездом, который двигался со скоростью 42 км/ч, был сбит прицеп-трал грузовика с буровой установкой весом 25 тонн. Столкновение электровоза с прицепом привело к нарушению габарита по четному и нечетному путях и пережогу контактного провода", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла комиссия регионального филиала. Пострадавших в результате аварии - нет. Спустя два часа, в 3:21, движение поездов было возобновлено.