В Харькове столкнулись маршрутка и прицеп с БТР

В субботу, 11 февраля, в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки №605 и прицепа МАЗ, который перевозил два БТР. Об этом сообщили пользователи социальных сетей, передает АТН.
Инцидент произошел в 22:00 на пересечении проспекта Гагарина с улицей Вернадского. Также в пресс-службе патрульной полиции рассказали, что колонна военной техники передвигалась по проспекту Гагарина с сопровождением, также были включены световые и звуковые специальные сигналы. Согласно предварительной информации, водитель маршрутки не пропустил колонну, что и стало причиной дорожно-транспортного происшествия. Водители не стали оформлять происшествие, разойдясь по европейскому протоколу.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в воскресенье, 12 февраля, в Киеве столкнулись пять автомобилей на проспекте Победы неподалеку от станции метро "Шулявская".