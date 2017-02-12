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В Харькове столкнулись маршрутка и прицеп с БТР
12.02.2017 21:27

В Харькове столкнулись маршрутка и прицеп с БТР  Фоторепортаж

В субботу, 11 февраля, в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки №605 и прицепа МАЗ, который перевозил два БТР. Об этом сообщили пользователи социальных сетей, передает АТН.

Инцидент произошел в 22:00 на пересечении проспекта Гагарина с улицей Вернадского. Также в пресс-службе патрульной полиции рассказали, что колонна военной техники передвигалась по проспекту Гагарина с сопровождением, также были включены световые и звуковые специальные сигналы. Согласно предварительной информации, водитель маршрутки не пропустил колонну, что и стало причиной дорожно-транспортного происшествия. Водители не стали оформлять происшествие, разойдясь по европейскому протоколу.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в воскресенье, 12 февраля, в Киеве столкнулись пять автомобилей на проспекте Победы неподалеку от станции метро "Шулявская".

Теги материала: Харьков, ДТП, маршрутка, БТР, фото
Новости СМИ2
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