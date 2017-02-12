В Харькове столкнулись маршрутка и прицеп с БТР

MIGnews.com.ua

В субботу, 11 февраля, в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки №605 и прицепа МАЗ, который перевозил два БТР. Об этом сообщили пользователи социальных сетей, передает АТН.

Инцидент произошел в 22:00 на пересечении проспекта Гагарина с улицей Вернадского. Также в пресс-службе патрульной полиции рассказали, что колонна военной техники передвигалась по проспекту Гагарина с сопровождением, также были включены световые и звуковые специальные сигналы. Согласно предварительной информации, водитель маршрутки не пропустил колонну, что и стало причиной дорожно-транспортного происшествия. Водители не стали оформлять происшествие, разойдясь по европейскому протоколу.