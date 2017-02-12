Украинские пограничники задержали автомобили, разыскиваемые Интерполом

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Сотрудники государственной пограничной службы Украины обнаружили два автомобиля, которые разыскивает Интерпол. Данную информацию обнародовал пресс-центр госпогранслужбы.

"Вчера в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы обнаружили два автомобиля, которые разыскивались Интерполом, и иномарку с поддельной доверенностью на право управления", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации правоохранителей, одно транспортное средство было выявлено

в пункте пропуска "Граденицы" на границе Украины и Молдовы. По их данным, автомобиль "Opel Insignia", который имел регистрацию Молдовы, высветился в базе данных Интерпола.

"При проведении всех необходимых процедур контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что автомобиль 2009 года выпуска, за рулем которого был 41-летний гражданин Молдовы, значится в международном розыске как похищенный в Польше в 2012 году", - отметили в ГПСУ.

Сам водитель транспортного средства утверждал, что приобрел автомобиль в Молдове в 2016 году и не был в курсе, что он краденый.

Второй автомобиль, который находится в розыске Интерпола, обнаружен в пункте пропуска "Большая Писаревка" на границе с Российской Федерацией. Авто марки "BYD G3" в 2011 году выпуска было похищено на территории Украины в 2014 году.

"Автомобилем марки "BYD G3" украинской регистрации в пункт пропуска прибыл наш соотечественник. В ходе проверочных мероприятий пограничники выяснили, что указанный автомобиль числится в учете похищенных автомобилей и он был вывезен в Россию через временно недействующий пункт пропуска "Изварино" ", - говорится в сообщении пограничной службы.

Кроме того пограничники Мостиского отряда на границе с Польшей обнаружили украинца, который пытался въехать на территорию Украины по поддельной доверенности на право управления автомобилем "Volvo" 2001 года выпуска, находящегося на польской регистрации.

Все вышеуказанные автомобили были изъяты. О данных фактах уведомлены соответствующие правоохранительные органы в том числе украинское бюро Интерпола.