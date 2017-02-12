В Москве ОМОН "упаковал в автозаки" 50 участников акции протеста

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 12 февраля, в Москве задержали от 30 до 50 участников акции, которые вышли на улицы города в знак поддержки ранее арестованного оппозиционного активиста Марка Гальперина, передает РБК .

Один из задержанных активистов, Юрий Горский, сообщил, что Марка Гальперина 9 февраля арестовали на 10 суток по ст. "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

"Речь идет о еженедельной "прогулке оппозиции", которую посвятили задержанию Гальперина. По словам Горского, во время фотографирования один из участников акции достал плакат и к ним подошли "три десятка" полицейских и сотрудников ОМОН, которые начали задержания. Как предполагает Горский, это могла быть провокация, поскольку среди задержанных человека, доставшего плакат, не оказалось", - говорится в информации российского агентства новостей.