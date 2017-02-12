МИД: Среди пострадавших в аэропорту Гамбурга украинцев не было

MIGnews.com.ua

Ни один гражданин Украины не пострадал в результате утечки неизвестного вещества в аэропорту Гамбурга в Федеративной Республике Германия, которая произошла в воскресенье, 12 февраля. Об этом сообщала Консульская служба Министерства иностранных дел Украины на своей странице в социальной сети в Twitter.

"Консул сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в аэропорту в Гамбурге", - говорится в сообщении.