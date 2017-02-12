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МИД: Среди пострадавших в аэропорту Гамбурга украинцев не было
12.02.2017 19:20

МИД: Среди пострадавших в аэропорту Гамбурга украинцев не было

Ни один гражданин Украины не пострадал в результате утечки неизвестного вещества в аэропорту Гамбурга в Федеративной Республике Германия, которая произошла в воскресенье, 12 февраля. Об этом сообщала Консульская служба Министерства иностранных дел Украины на своей странице в социальной сети в Twitter.

"Консул сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в аэропорту в Гамбурге", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 12 февраля, в Федеративной Республике Германии был закрыт аэропорт в городе Гамбург, так как в нем произошла утечка неизвестного вещества. Также сообщается, что по предварительным данным, утечка произошла в системе кондиционирования, в результате чего пострадали по меньшей мере 50 человек.

Теги материала: Украина, МИД, консульство, Германия, Гамбург
Новости СМИ2
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