МИД: Среди пострадавших в аэропорту Гамбурга украинцев не было

Ни один гражданин Украины не пострадал в результате утечки неизвестного вещества в аэропорту Гамбурга в Федеративной Республике Германия, которая произошла в воскресенье, 12 февраля. Об этом сообщала Консульская служба Министерства иностранных дел Украины на своей странице в социальной сети в Twitter.
"Консул сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в аэропорту в Гамбурге", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 12 февраля, в Федеративной Республике Германии был закрыт аэропорт в городе Гамбург, так как в нем произошла утечка неизвестного вещества. Также сообщается, что по предварительным данным, утечка произошла в системе кондиционирования, в результате чего пострадали по меньшей мере 50 человек.