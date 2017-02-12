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Противник 33 раза открывал огонь по позициям ВСУ на Донбассе
12.02.2017 18:50

Противник 33 раза открывал огонь по позициям ВСУ на Донбассе

В воскресенье, 12 февраля, по данным штаба АТО, представители незаконных военных формирований 33 раза обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе. Данную информацию обнародовал пресс-центр штаба АТО на официальной странице в Facebook.

"В общем зафиксировано 33 обстрелы. Потерь среди наших военных нет. На Мариупольском направлении боевики из минометов калибра 82-миллиметров обстреливали Павлополь и Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Новотроицкое, Лебединское, Водяное и Широкино. По Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Новогригорьевке - БМП", - говорится в сообщении пресс-центра.

На Донецком враг использовал минометы, из которых были обстреляны Верхнеторецкое и Авдеевка. Из гранатометов и стрелкового оружия представители оккупационных войск вели огонь по Новоселовке, Каменке и Луганскому. По позициям украинских военных в районе Авдеевки огонь вела боевая машины пехоты БМП противника. В районе Троицкого, Новоселовки и Каменки  работали снайперы.

На Луганском направлении из гранатометов обстреляли населенный пункт Новоалександровка.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее сотрудник Центра военно-гражданского сотрудничества Вячеслав Раевский сообщил, что жители города Авдеевка Донецкой области, которые были эвакуированы в связи с обстрелами незаконных вооруженных формирований, начали возвращаться обратно домой.

Теги материала: АТО, Донбасс, обстрел боевики, Авдеевка
Новости СМИ2
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