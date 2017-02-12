В Киеве произошло ДТП с участием пяти автомобилей

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 12 февраля, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали сразу пять автомобилей. Об этом сообщает Еспресо .

Инцидент произошел на проспекте Победы недалеко от станции метро "Шулявская" в Соломенском районе. Согласно предварительным данным, автомобиль марки Renault Logan по неизвестным причинам врезался в отбойник, после чего его сзади ударил Chevrolet. Renault Logan продолжал двигаться, маневрируя по дороге. Водитель проезжавшей рядом Таврии, попытался избежать столкновения с Renault Logan, резко повернув налево, после чего врезался в два припаркованных автомобиля: Volkswagen и Skoda.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажирка Renault Logan получили травмы головы, так как не пристегнулись ремнями безопасности. Девушка была госпитализирована в медицинское учреждение, а водителю оказали помощь на месте аварии.