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В Дубае полицейские спасли 14 моряков с горящего судна
12.02.2017 18:04

В Дубае полицейские спасли 14 моряков с горящего судна  Видеорепортаж

В Дубае загорелось деревянное судно около моста в заливе Дубай-Крик, на котором находилось 14 моряков, все они были спасены. Об этом сообщает Khaleej Times со ссылкой на полицию и управление гражданской обороны Дубая.

Инцидент произошел в местности Рас-аль-Хор.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Новой Зеландии на острове Южный произошел крупный взрыв на лайнере Emerald Princess, который находился в порту Чалмерс. В результате взрыва один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Также напомним, что представители Министерства иностранных дел заявили, что информация о взятии пиратами в заложники украинского моряка, достоверна. Они добавили, что консулы в Гамбурге и Нигерии занимаются проведением переговоров для того, чтобы освободить украинца.

Теги материала: ОАЭ, Дубаи, судно, моряки, пожар, полиция, спасение, видео
Новости СМИ2
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