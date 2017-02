В Дубае полицейские спасли 14 моряков с горящего судна

В Дубае загорелось деревянное судно около моста в заливе Дубай-Крик, на котором находилось 14 моряков, все они были спасены. Об этом сообщает Khaleej Times со ссылкой на полицию и управление гражданской обороны Дубая.

Инцидент произошел в местности Рас-аль-Хор.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Новой Зеландии на острове Южный произошел крупный взрыв на лайнере Emerald Princess , который находился в порту Чалмерс. В результате взрыва один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Aerial footage of the fire #accident which occurred today morning. pic.twitter.com/kIcOehgNVQ