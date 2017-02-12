ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Во Львове мужчина, которому "надоело так жить" взорвал во дворе дома гранату
12.02.2017 17:35

Во Львове мужчина, которому "надоело так жить" взорвал во дворе дома гранату  Фоторепортаж

В воскресенье, 12 февраля,  представители Национальной полиции во Львовской области сообщил о том, что нетрезвый мужчина бросил гранату во двор жилого дома. Информацию об инциденте обнародовал отдел коммуникаций главного управления Нацполиции на официальном сайте.

На оперативную линию "102" в 08.50 поступило сообщение о том, что во дворе многоэтажного дома по улице Городецкого прогремел взрыв.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативной группе удалось установить, что граната разорвалась перед многоэтажкой и пострадавших в результате взрыва нет.

Виновником произошедшего стал нетрезвый 54-летний мужчина, который был недоволен положением вещей в семейной жизни и аргументировал свои действия тем, что "ему надоело так жить".

Как выяснили сотрудники полиции, мужчина стоял на лестничной клетке вместе со своим знакомым и жаловался на семейные неурядицы. После этого он пошел домой, взял гранату и бросил ее из окна квартиры на 4 этаже.

На данный момент злоумышленник задержан. По факту произошедшего открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство с применением огнестрельного оружия".

Как сообщал MIGnews.com.uа, 3 февраля, на улице Профсоюзная в Днепровском районе Киева в одном из ресторанов Киева прогремел взрыв. Как установили правоохранители, была взорвана боевая граната "РГД-5".

Теги материала: Львов, взрыв, граната, Национальная полиция
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Днепре пьяные подростки насмерть забили бездомного
Важное
В Днепре пьяные подростки насмерть забили бездомного
В результате теракта в Афганистане погибли семь человек, среди них трое военных
Важное
В результате теракта в Афганистане погибли семь человек, среди них трое военных
Киевских полицейских поймали на присвоении 10 млн грн
Важное
Киевских полицейских поймали на присвоении 10 млн грн  Фоторепортаж
Названа причина взрыва на АЭС во Франции
Важное
Названа причина взрыва на АЭС во Франции
В Новой Зеландии погиб один человек из-за взрыва на круизном лайнере
Важное
В Новой Зеландии погиб один человек из-за взрыва на круизном лайнере  Фоторепортаж
Полиция открыла дело об умышленном убийстве экс-вратаря "Динамо"
Важное
Полиция открыла дело об умышленном убийстве экс-вратаря "Динамо"

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Луценко: Гройсману нужно по-доброму уйти в отставку, иначе заставим
Эксклюзив  Луценко: Гройсману нужно по-доброму уйти в отставку, иначе заставим
10.02.2017
"Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
Эксклюзив  "Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
10.02.2017
Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви
Эксклюзив  Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви
10.02.2017
Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
Эксклюзив  Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
10.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика