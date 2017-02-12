Во Львове мужчина, которому "надоело так жить" взорвал во дворе дома гранату

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 12 февраля, представители Национальной полиции во Львовской области сообщил о том, что нетрезвый мужчина бросил гранату во двор жилого дома. Информацию об инциденте обнародовал отдел коммуникаций главного управления Нацполиции на официальном сайте.

На оперативную линию "102" в 08.50 поступило сообщение о том, что во дворе многоэтажного дома по улице Городецкого прогремел взрыв.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативной группе удалось установить, что граната разорвалась перед многоэтажкой и пострадавших в результате взрыва нет.

Виновником произошедшего стал нетрезвый 54-летний мужчина, который был недоволен положением вещей в семейной жизни и аргументировал свои действия тем, что "ему надоело так жить".

Как выяснили сотрудники полиции, мужчина стоял на лестничной клетке вместе со своим знакомым и жаловался на семейные неурядицы. После этого он пошел домой, взял гранату и бросил ее из окна квартиры на 4 этаже.

На данный момент злоумышленник задержан. По факту произошедшего открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство с применением огнестрельного оружия".