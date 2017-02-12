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В Киеве произошло возгорание на Бессарабском рынке
12.02.2017 17:37

В Киеве произошло возгорание на Бессарабском рынке  Фоторепортаж

В воскресенье, 12 февраля, в Киеве произошло возгорание на Бессарабском рынке. Об этом сообщает Киев оперативный на своей странице в Twitter.

В одном из зданий начался пожар в подвальном помещении, из расположенного в здании ресторана эвакуировали всех посетителей, также из подъезда выведены все люди.

Спасатели сообщили, что причиной возгорания стала щитовая рынка.

Также стало известно, что сотрудники пожарной службы уже больше часа не могут начать тушить пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на спикера киевского управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александра Макушенко.

Макушенко рассказал, что сообщение о возгорании поступило в 15:41, сотрудникам пожарной службы не удается приступить к тушению трансформатора в связи с высоким напряжением. Они ждут Киевэнерго, которые должны отключить напряжение, после чего пожар можно будет ликвидировать.

Кроме того, спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отметил, что в настоящее время огонь не перекинулся на остальные помещения. На месте проводят работы семь единиц техники и 30 спасателей.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киеве произошел пожар на радиорынке в районе Караваевых дач.

Теги материала: Киев, пожар, спасатели, ГСЧС, фото
Новости СМИ2
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