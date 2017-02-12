В Германии 50 человек пострадали в результате у утечки неизвестного вещества в аэропорту

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 12 февраля, в Германии закрыли аэропорт в городе Гамбург в связи с утечкой неизвестного вещества. Об этом сообщает Bild .

Согласно предварительной информации, утечка произошла в системе кондиционирования. Специалисты пытаются выяснить природу вещества. Кроме того, стало известно, что в результате происшествия пострадали как минимум 50 человек. Пострадавшие рассказали, что из-за утечки у них появился кашель, дыхание стало затрудненным и возникло раздражение глаз.

Спустя небольшой промежуток времени воздушное сообщение возобновили, а сотрудники пожарной службы открыли доступ к терминалам аэропорта.