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В Германии 50 человек пострадали в результате у утечки неизвестного вещества в аэропорту
12.02.2017 16:13

В Германии 50 человек пострадали в результате у утечки неизвестного вещества в аэропорту

В воскресенье, 12 февраля, в Германии закрыли аэропорт в городе Гамбург в связи с утечкой неизвестного вещества. Об этом сообщает Bild.

Согласно предварительной информации, утечка произошла в системе кондиционирования. Специалисты пытаются выяснить природу вещества. Кроме того, стало известно, что в результате происшествия пострадали как минимум 50 человек. Пострадавшие рассказали, что из-за утечки у них появился кашель, дыхание стало затрудненным и возникло раздражение глаз.

Спустя небольшой промежуток времени воздушное сообщение возобновили, а сотрудники пожарной службы открыли доступ к терминалам аэропорта.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в связи с туманом самолет из турецкого города Стамбул не смог осуществить посадку в Международном аэропорту "Одесса".

Теги материала: Германия, Гамбург, аэропорт, пострадавшие
Новости СМИ2
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