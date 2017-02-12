Пьяный черкасский депутат избил офицера-ветерана, потерявшего ноги и сбил людей

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В Черкассах депутат Черкасского областного совета, глава фракции партии ветеранов Афганистана Александр Рыбченко в состоянии алкогольного опьянения устроил драку и сбил на улице людей, находясь за рулем "Мерседеса", сообщил на своей странице в Facebook местный журналист Валерий Воротник.

Журналист рассказал, что Рыбченко избил офицера-ветерана Олега Остапенко, который потерял ноги в Афганистане.

Воротник акцентировал внимание на том, что Остапенко недавно был среди инициаторов перевыборов председателя областного союза ветеранов Афганистана.

"…Рыбченко начал избивать Олега, разбил ему лицо, очки, бил ногами, когда тот упал на снег... Когда прохожие сделали сволочи замечания, "Рыба" сел в свою машину, пробовал бежать... Разворачиваясь, разбил чью-то машину, стоявшую на парковке (Лексус), сбил двух людей. Переехал Олега Остапенко... Но и это еще не все. Рыбченко пытались остановить очевидцы. Он отчаянно дрался. Но в конце пьяное "тело" успокоили. Говорят раздавались выстрелы и слышали звук разбитого стекла", - прокомментировал историю журналист.

Впоследствии Воротник сообщил, что Рыбченко имитирует инфаркт.

"Первый раз слышу, что человек в состоянии инфаркта такой неадекватный и агрессивный. А вот для алкогольного или наркотического опьянения это довольно типичное состояние. Тем более сам видел его поведение непосредственно перед происшествием. Он был пьян, это очень мягкое выражение", - заявил журналист.



Правоохранители подтвердили информацию относительно инцидента с депутатом местному изданию "Про все".

"Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его освидетельствовали и обнаружили, что у него в крови 1,14 промилле алкоголя. Свидетели происшествия, которые увидели аварию, вытащили Александра Рыбченко из автомобиля и пытались задержать, утверждают, что тот сразу кинулся снимать номера с собственного авто. При этом свидетели повредили ему автомобиль", - рассказала пресс-офицер Управления патрульной полиции в Черкассах Зоя Вовк.

Также в полиции отметили, что в результате наезда Олег Остапенко получил черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения и был доставлен в 3-ю городскую больницу.