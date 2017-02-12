В Киеве женщина выбросила из окна восьмого этажа ребенка, кота и прыгнула следом

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 12 февраля, в Дарницком районе Киева на улице Срибнокильской молодая женщина из окна восьмого этажа выбросила своего ребенка, потом кота и выбросилась сама, сообщают Стражи.Эспрессо .



Сообщается, что 27-летняя женщина и кот погибли на месте. Трехлетнего ребенка забрала скорая в реанимацию. При падении ребёнок залетел во вход в подвальное помещение, которое было заперто.

Полицейским до прибытия скорой помощи пришлось разобрать крышу и собственноручно доставать малыша, который был полностью раздет.



На данный момент о мотивах женщины пока неизвестно.