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В Киеве женщина выбросила из окна восьмого этажа ребенка, кота и прыгнула следом
12.02.2017 10:30

В Киеве женщина выбросила из окна восьмого этажа ребенка, кота и прыгнула следом

В воскресенье, 12 февраля,  в Дарницком районе Киева на улице Срибнокильской молодая женщина из окна восьмого этажа выбросила своего ребенка, потом кота и выбросилась сама, сообщают Стражи.Эспрессо.
 
Сообщается, что 27-летняя женщина и кот погибли на месте. Трехлетнего ребенка забрала скорая в реанимацию. При падении ребёнок залетел во вход в подвальное помещение, которое было заперто. 

Полицейским до прибытия скорой помощи пришлось разобрать крышу и собственноручно доставать малыша, который был полностью раздет.
 
На данный момент о мотивах женщины пока неизвестно. 

Как сообщал MIGnews.com.uа, жительница Шостки (Сумская область) оставила 5-летнюю дочку спать в квартире, а сама в это время пошла развлекаться с друзьями. Об это сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

 

Теги материала: Киев, мать, ребенок, кот, смерть
Новости СМИ2
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