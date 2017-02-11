В США фуру сдуло ветром и она придавила полицейский автомобиль

В американском штате Вайоминг в связи с сильным ветром на автотрассе фура опрокинулась на полицейский автомобиль.
Об этом сообщает Associated Press.
Стоит отметить, что пострадавших в результате аварии не было, так как в момент дорожно-транспортного происшествия в полицейском автомобиле не было людей. Также не пострадал и водитель грузовика.
Издание опубликовало в интернете видеозапись, снятую видеорегистратором второй полицейской машины, на которой запечатлен момент происшествия.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник,7 февраля, на Центральном проспекте в Николаеве перевернулся автомобиль скорой помощи, который пытался избежать столкновения с пешеходом.