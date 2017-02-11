В США фуру сдуло ветром и она придавила полицейский автомобиль

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В американском штате Вайоминг в связи с сильным ветром на автотрассе фура опрокинулась на полицейский автомобиль.

Об этом сообщает Associated Press.

Стоит отметить, что пострадавших в результате аварии не было, так как в момент дорожно-транспортного происшествия в полицейском автомобиле не было людей. Также не пострадал и водитель грузовика.

Издание опубликовало в интернете видеозапись, снятую видеорегистратором второй полицейской машины, на которой запечатлен момент происшествия.