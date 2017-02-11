ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Днепре пьяные подростки насмерть забили бездомного
11.02.2017 19:17

В Днепре пьяные подростки насмерть забили бездомного

В ночь на пятницу, 10 февраля, в Днепре двое парней и 13-летняя девушка напали на двоих бездомных и одного из них избили до смерти.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В ночь с четверга, 9 февраля, на пятницу, 10 февраля, около полуночи 13-летняя школьница совместно с 17-летним учеником местной школы и 20-летним неработающим мужчиной распили в подъезде бутылку коньяка, после чего в состоянии алкогольного опьянения напали на двоих бездомных.

"Рядом с домом подростки увидели двух бездомных, спящих на трубах теплотрассы. Беспричинно они напали на бомжей, били их руками, ногами и камнями, в результате чего 44-летний мужчина скончался на месте, а 33-летний с многочисленными телесными повреждениями дождался утра, когда его заметили граждане и вызвали скорую помощь и полицию", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемые находятся в отделении полиции. Стоит отметить, что все подозреваемые признались в совершении преступления. Кроме того, их вина подтверждается изъятыми вещественными доказательствами.

В полиции сообщают, что 20-летнему мужчине и 17-летнему школьнику угрожает мера пресечения по обвинению в умышленном убийстве в виде лишения свободы 10 до 15 лет или пожизненного заключения. Правоохранители решают вопрос об избрании им меры пресечения.

ТОтметим, что 13-летняя девушка будет подвержена принудительным мерам воспитательного порядка.

Как сообщал MIGnews.com.ua, народный депутат, участвующий в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте на Донбассе, избил сотрудника Бахмутского отделения полиции, когда тот пытался проверить его автомобиль. Позже спикер Нацполиции в Донецкой области Наталья Шиман сообщила, что избитый народным депутатом полицейский находится в больнице. По ее словам, во время нападения на полицейского на блокпосту в Бахмуте народный депутат угрожал правоохранителям.

Теги материала: Национальная полиция, бомж, бездомный, погиб, умер, избиение, подростки, школьники
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [12] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Киевских полицейских поймали на присвоении 10 млн грн
Важное
Киевских полицейских поймали на присвоении 10 млн грн  Фоторепортаж
Полиция открыла дело об умышленном убийстве экс-вратаря "Динамо"
Важное
Полиция открыла дело об умышленном убийстве экс-вратаря "Динамо"
В Киеве неизвестные украли три млн грн из багажника автомобиля
Важное
В Киеве неизвестные украли три млн грн из багажника автомобиля
Полиция обнародовала новые видео по делу убийства журналиста Шеремета
Важное
Полиция обнародовала новые видео по делу убийства журналиста Шеремета  Видеорепортаж
Умер народный депутат от Народного фронта
Важное
Умер народный депутат от Народного фронта
У следствия нет ни одного подозреваемого в убийстве Шеремета
Важное
У следствия нет ни одного подозреваемого в убийстве Шеремета

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Луценко: Гройсману нужно по-доброму уйти в отставку, иначе заставим
Эксклюзив  Луценко: Гройсману нужно по-доброму уйти в отставку, иначе заставим
10.02.2017
"Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
Эксклюзив  "Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
10.02.2017
Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви
Эксклюзив  Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви
10.02.2017
Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
Эксклюзив  Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
10.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика