В Днепре пьяные подростки насмерть забили бездомного

MIGnews.com.ua

В ночь на пятницу, 10 февраля, в Днепре двое парней и 13-летняя девушка напали на двоих бездомных и одного из них избили до смерти.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В ночь с четверга, 9 февраля, на пятницу, 10 февраля, около полуночи 13-летняя школьница совместно с 17-летним учеником местной школы и 20-летним неработающим мужчиной распили в подъезде бутылку коньяка, после чего в состоянии алкогольного опьянения напали на двоих бездомных.

"Рядом с домом подростки увидели двух бездомных, спящих на трубах теплотрассы. Беспричинно они напали на бомжей, били их руками, ногами и камнями, в результате чего 44-летний мужчина скончался на месте, а 33-летний с многочисленными телесными повреждениями дождался утра, когда его заметили граждане и вызвали скорую помощь и полицию", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемые находятся в отделении полиции. Стоит отметить, что все подозреваемые признались в совершении преступления. Кроме того, их вина подтверждается изъятыми вещественными доказательствами.

В полиции сообщают, что 20-летнему мужчине и 17-летнему школьнику угрожает мера пресечения по обвинению в умышленном убийстве в виде лишения свободы 10 до 15 лет или пожизненного заключения. Правоохранители решают вопрос об избрании им меры пресечения.

ТОтметим, что 13-летняя девушка будет подвержена принудительным мерам воспитательного порядка.