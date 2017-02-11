Штаб АТО: В результате обстрелов на Донбассе двое украинских военных ранены

MIGnews.com.ua

По состоянию на 18:00 субботы, 11 февраля, незаконные вооруженные формирования 28 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В результате обстрелов на Донбассе двое украинских военных получили ранения.

"Оккупанты продолжают нарушать режим тишины и обстреливать наши позиции из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В общем зафиксировано 28 обстрелов. К сожалению, двое наших военных ранены", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении российско-оккупационные войска стреляли из минометов по украинским позициям около Павлополя. Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Новотроицкому, Гнутовому, Павлополю, Широкиному, Водяному. Также Широкино попало под обстрел из вражеской БМП.

В Донецкой области оккупанты применили минометы различных калибров по позициям ВСУ под Авдеевкой и Новоселовкой Второй, а гранатометы, крупнокалиберны пулеметы и стрелковое оружие по Пескам, Авдеевке, Опытному и Троицкому.