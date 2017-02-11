Штаб АТО: В результате обстрелов на Донбассе двое украинских военных ранены

По состоянию на 18:00 субботы, 11 февраля, незаконные вооруженные формирования 28 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
В результате обстрелов на Донбассе двое украинских военных получили ранения.
"Оккупанты продолжают нарушать режим тишины и обстреливать наши позиции из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В общем зафиксировано 28 обстрелов. К сожалению, двое наших военных ранены", - говорится в сообщении.
На мариупольском направлении российско-оккупационные войска стреляли из минометов по украинским позициям около Павлополя. Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Новотроицкому, Гнутовому, Павлополю, Широкиному, Водяному. Также Широкино попало под обстрел из вражеской БМП.
В Донецкой области оккупанты применили минометы различных калибров по позициям ВСУ под Авдеевкой и Новоселовкой Второй, а гранатометы, крупнокалиберны пулеметы и стрелковое оружие по Пескам, Авдеевке, Опытному и Троицкому.
Как сообщал MIGnews.com.ua, группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины во время выполнения задачи по ведению наблюдения за противником на передовой перестала выходить на связь. Стоит отметить, что спезадание проводилось на передовой в Луганской области.