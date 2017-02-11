В результате теракта в Афганистане погибли семь человек, среди них трое военных

MIGnews.com.ua

В результате взрыва в субботу, 11 февраля, в столице афганской провинции Гильменд погибло семь человек и еще 20 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Взрывное устроиство привели в действие в запаркованном около отделения банка города Лашкар Гах автомобиле. Взрыв произошел в тот момент, когда к зданию банка прибыли военнослужащие армии Афганистана для получения зарплаты.

По словам пресс-секретаря губернатора провинции Гильменд Омара Звака, среди погибших было четверо гражданских лиц и трое военнослужащих. Кроме того, из 20 раненных 16 человек были мирными жителями, а еще четверо - военными.

На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.

Однако власти провинции подозревают, что врзыв организовала террористическая группировка "Талибан", которая уже захватила значительные территории в провинции Гильменд. Кроме того, представители "Талибана" ранее не один раз угрожали властям Лашкар Гаху.

Стоит отметить, что в настоящее время в провинции Гильменд дислоцируются сотни военнослужащих контингента НАТО для подготовки и поддержки афганских сил безопасности, которые сдерживают сопротивление "Талибана".