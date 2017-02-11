В результате теракта в Афганистане погибли семь человек, среди них трое военных

В результате взрыва в субботу, 11 февраля, в столице афганской провинции Гильменд погибло семь человек и еще 20 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.
Взрывное устроиство привели в действие в запаркованном около отделения банка города Лашкар Гах автомобиле. Взрыв произошел в тот момент, когда к зданию банка прибыли военнослужащие армии Афганистана для получения зарплаты.
По словам пресс-секретаря губернатора провинции Гильменд Омара Звака, среди погибших было четверо гражданских лиц и трое военнослужащих. Кроме того, из 20 раненных 16 человек были мирными жителями, а еще четверо - военными.
На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.
Однако власти провинции подозревают, что врзыв организовала террористическая группировка "Талибан", которая уже захватила значительные территории в провинции Гильменд. Кроме того, представители "Талибана" ранее не один раз угрожали властям Лашкар Гаху.
Стоит отметить, что в настоящее время в провинции Гильменд дислоцируются сотни военнослужащих контингента НАТО для подготовки и поддержки афганских сил безопасности, которые сдерживают сопротивление "Талибана".
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в секторе Газа в результате взрыва туннеля погибли два человека, еще пятеро получили ранения. По словам министра здравоохранения, причиной взрыва является бомбардировка туннеля между Палестиной и Египтом, через который в Газу попадают продукты, израильским военным самолетом.