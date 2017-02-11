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В результате теракта в Афганистане погибли семь человек, среди них трое военных
11.02.2017 18:33

В результате теракта в Афганистане погибли семь человек, среди них трое военных

В результате взрыва в субботу, 11 февраля, в столице афганской провинции Гильменд погибло семь человек и еще 20 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Взрывное устроиство привели в действие в запаркованном около отделения банка города Лашкар Гах автомобиле. Взрыв произошел в тот момент, когда к зданию банка прибыли военнослужащие армии Афганистана для получения зарплаты.

По словам пресс-секретаря губернатора провинции Гильменд Омара Звака, среди погибших было четверо гражданских лиц и трое военнослужащих. Кроме того, из 20 раненных 16 человек были мирными жителями, а еще четверо - военными.

На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.

Однако власти провинции подозревают, что врзыв организовала террористическая группировка "Талибан", которая уже захватила значительные территории в провинции Гильменд. Кроме того, представители "Талибана" ранее не один раз угрожали властям Лашкар Гаху.

Стоит отметить, что в настоящее время в провинции Гильменд дислоцируются сотни военнослужащих контингента НАТО для подготовки и поддержки афганских сил безопасности, которые сдерживают сопротивление "Талибана".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в секторе Газа в результате взрыва туннеля погибли два человека, еще пятеро получили ранения. По словам министра здравоохранения, причиной взрыва является бомбардировка туннеля между Палестиной и Египтом, через который в Газу попадают продукты, израильским военным самолетом.

Теги материала: взрыв, теракт, Афганистан, смертник, военные, погибшие
Новости СМИ2
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