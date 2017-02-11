Штаб АТО: Группа разведчиков, выполняющая задание на передовой, не выходит на связь

MIGnews.com.ua

Группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины во время выполнения задачи по ведению наблюдения за противником на передовой перестала выходить на связь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Стоит отметить, что спезадание проводилось на передовой в Луганской области.

"В определенное время военнослужащие на связь не вышли. В настоящее время ведутся их поиски и выясняются обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.