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Появились подробности расследования ДТП с участием премьер-министра Польши
11.02.2017 16:40

Появились подробности расследования ДТП с участием премьер-министра Польши

В пятницу, 10 февраля, премьер-министр Польши Беата Шидло попала в дорожно-транспортное происшествие, во время которого ее автомобиль врезался в дерево. Об этом сообщает ВВС.

По пути  в город Освенцим в лимузин премьер-министра Польши врезался автомобиль и столкнул машину премьера на обочину.

В госпиталь, вместе с 53-летней Шидло попали также ее охранник и водитель, находящиеся в лимузине с главой польского правительства.

Отмечается, что сначала премьер-министра Польши доставили в больницу в Освенциме, позже ее транспортировали на вертолете в госпиталь в Варшаведля проведения все необходимых анализов.

В настоящее время Шидло пребывает в больнице, ее состояние стабильно.

По словам представителя премьера Рафаля Бохенека, Шидло пробудет в медучреждении еще некоторые время, хотя она находится в сознании и может исполнять обязанности главы правительства.

Водителем автомобиля Fiat, протаранивший лимузин Шидло, оказался 21-летний мужчинаю. По словам представителя польской полиции Себастиана Глена, в момент ДТП водитель Fiat был трезв.

Согласно информации местных СМИ, мужчина признал свою вину.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в пятницу, 10 февраля, премьер-министр Польши Беата Шидло попала в дорожно-транспортное происшествие в городе Освенцим недалеко от Кракова.

 

Теги материала: премьер министр, Польша, ДТП, авария, больница
Новости СМИ2
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