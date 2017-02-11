В ДТП в Киевской области пострадали шесть человек, среди них один ребенок

MIGnews.com.ua

В пятницу, 10 февраля, в Киевской области около города Переяслав-Хмельницкий произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два легковые автомобиля.

Об этом сообщает управление безопасности дорожного движения департамента превентивной деятельности Национально полиции Украины

Авария произошла около 18:00 на 54 км автодороги Борисполь – Днепр, в результате происшествия травмированы шесть человек, из них один ребенок.

Отмечается, что водитель автомобиля ВАЗ-2103 во время разворота, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos, движущимся по встречной полосе.

В полиции сообщают, что в результате столкновения пассажир автомобиля ВАЗ, а также водитель и четверо пассажиров автомобиля Daewoo получили телесные повреждения разной степени тяжести. В частности травмы получил 10-ти летний ребенок.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины ДТП.