В Ровно мошенники за 33 тыс. грн продали пенсионерке сувенирные доллары

В пятницу, 10 февраля, 86-летняя жительница Ровно купила у мошенников сувенирные банкноты по 100 долларов за 33 тысячи гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области.
Двое аферистов - темнокожий мужчина и 40-летняя женщина представились социальными работниками. Они рассказали, что в связи с резким падением гривны направляются к соседке для обмена национальной валюты на доллары.
Мошенники предложили пенсионерке также приобрести валюту. За 18 сувенирных банкнот номиналом в 100 долларов аферисты выручили у пенсионерки 33 тысячи гривен.
По факту мошенничества открыто досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Тернополе 90-летняя пенсионерка умерла от общего переохлаждения. В руке погибшей обнаружили полиэтиленовый пакет с деньгам. Часть денег нашли рядом с погибшей. По подсчетам, у женщины при себе было 11 тыс. 600 гривен.