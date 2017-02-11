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В Ровно мошенники за 33 тыс. грн продали пенсионерке сувенирные доллары
11.02.2017 15:22

В Ровно мошенники за 33 тыс. грн продали пенсионерке сувенирные доллары  Фоторепортаж

В пятницу, 10 февраля, 86-летняя жительница Ровно купила у мошенников сувенирные банкноты по 100 долларов за 33 тысячи гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции  в Ровенской области.

Двое аферистов - темнокожий мужчина и 40-летняя женщина представились социальными работниками. Они рассказали, что в связи с резким падением гривны направляются к соседке для обмена национальной валюты на доллары.

Мошенники предложили пенсионерке также приобрести валюту. За 18 сувенирных банкнот номиналом в 100 долларов аферисты выручили у пенсионерки 33 тысячи гривен.

По факту мошенничества открыто досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Тернополе 90-летняя пенсионерка умерла от общего переохлаждения. В руке погибшей обнаружили полиэтиленовый пакет с деньгам. Часть денег нашли рядом с погибшей. По подсчетам, у женщины при себе было 11 тыс. 600 гривен.

Теги материала: доллар, пенсионерка, Ровно, мошенники, обмен валют
Новости СМИ2
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