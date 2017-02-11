СБУ задержала снайперку боевиков

MIGnews.com.ua

В субботу, 11 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в зоне проведения антитеррористической операции снайперку ​​террористической организации "ДНР". Об этом сообщается на сайте СБУ.

Правоохранители задержали женщину на линии разграничения в момент, когда она пытались попасть на подконтрольную украинской власти территорию для переоформления документов.

Сотрудники спецслужбы установил, что она была снайпером взвода быстрого реагирования и радиотелеграфистом внутренних войск т.н. "МВД ДНР".

По словам задержанной, она в течение четырех месяцев проходила специальную подготовку на территории России в населенном пункте около города Таганрог в Ростовской области.

Стоит отметить, что ранее инструкторы лагеря боевиков проходили службу в войсках специального назначения РФ.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258-3 криминальной кодекса Украины. В текущее время продолжаются вестись неотложные следственные действия.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 7 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили информатора террористической организации самопровозглашенной "ДНР" , действовавшего в Бахмутском районе Донецкой области.

Отмечается, что соратник боевиков собирал в районе Светлодарской дуги данные о численности украинских подразделений, о местах их дислокации и перемещении боевой техники.