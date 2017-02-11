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СБУ задержала снайперку боевиков
11.02.2017 14:03

СБУ задержала снайперку боевиков  Видеорепортаж

В субботу, 11 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в зоне проведения антитеррористической операции снайперку ​​террористической организации "ДНР". Об этом сообщается на сайте СБУ.

Правоохранители задержали женщину на линии разграничения в момент, когда она пытались попасть на подконтрольную украинской власти территорию для переоформления документов.

Сотрудники спецслужбы установил, что она была снайпером взвода быстрого реагирования и радиотелеграфистом внутренних войск т.н. "МВД ДНР".

По словам задержанной, она в течение четырех месяцев проходила специальную подготовку на территории России в населенном пункте около города Таганрог в Ростовской области.

Стоит отметить, что ранее инструкторы лагеря боевиков проходили службу в войсках специального назначения РФ.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258-3 криминальной кодекса Украины. В текущее время продолжаются вестись неотложные следственные действия.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 7 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили информатора террористической организации самопровозглашенной "ДНР", действовавшего в Бахмутском районе Донецкой области. 

Отмечается, что соратник боевиков собирал в районе Светлодарской дуги данные о численности украинских подразделений, о местах их дислокации и перемещении боевой техники.

Теги материала: Украина, СБУ, ДНР, снайпер, цель, задержание, военная служба, войска, уголовное дело, МВД, ВСУ, линия разграничения
Новости СМИ2
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