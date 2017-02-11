В Харькове задержали серийного грабителя, избивавшего женщин

MIGnews.com.ua

В Харькове задержали мужчину в возрасте 21 года, который в течение недели, с 25 по 31 января, осуществил три разбойных нападения на молодых женщин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Глава местной прокуратуры Владимир Куприянов рассказал, что подозреваемый уже был судим ранее, теперь же ему инкриминируется три случая разбойных нападений в Московском районе Харькова.

Преступник запугивал своих жертв, угрожая им ножом либо сразу нанося удары кулаками, после чего валил женщин с ног. В последний раз он напал на пострадавшую вечером, ударив ее камнем по голове. Злоумышленник забирал только мобильные телефоны.

В настоящее время подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Также правоохранители проводят досудебное расследование и проверяют, причастен ли мужчина к совершению подобных правонарушений.