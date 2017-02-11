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Российская ФСБ задержала 47 украинцев за якобы торговлю наркотиками
11.02.2017 13:28

Российская ФСБ задержала 47 украинцев за якобы торговлю наркотиками

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с ФСБ РФ задержало в Московской области 67 человек, 47 из которых являются гражданами Украины. Их обвинили в якобы организации международного наркосиндиката "ХимПром" с годовым оборотом более 2 миллиардов рублей. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она утверждает, что в 2015 году лицами, находящимися в Украине, для организации сбыта наркотических средств на территории РФ якобы был организован интернет-магазин "ХимПром", который размещал информацию о видах, ценах и способах приобретения наркотиков.

Также Волк утверждает, что для вербовки участников наркогруппировки массово распространялись объявления с предложениями о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве курьеров или экспедиторов на территории РФ.

Также она заявила, что "нанимаемым лицам выдавались банковские карты, оформленные на подставных лиц, фиктивные паспорта и водительские удостоверения граждан РФ с признаками подделки, а также телефоны с установленными интернет-мессенджерами, по которым они получали указания от организаторов наркогруппировки".

В свою очередь представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что обнародованная информация требует официального подтверждения.

"Посольство Украины в РФ обратилось к МИД России и следственному департаменту МВД РФ с запросом подтвердить информацию о наличии среди задержанных граждан Украины, состав инкриминируемых им преступлений, место содержания и намерено предоставить адвоката", – сообщил Кирилич.

Также он подчеркнул, что анализ задержанных и осужденных в РФ граждан Украины по обвинению в сбыте наркотиков свидетельствует о заметном росте количественного показателя задержанных украинцев.

"По имеющейся информации, есть основания полагать, что существуют устойчивые схемы по ввозу граждан Украины в РФ при посредничестве ряда структур, которые выдают себя за агентства по подбору персонала для работы в России. С этой целью они размещают соответствующие объявления на улицах, в метро, печатных СМИ, прежде всего региональных", – заявил Кирилич.

МИД предостерегает украинцев от принятия решений в поиске работы путем договоренности с непроверенными или сомнительными посредниками.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в среду, 1 февраля,  пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко  Лариса Сарган сообщила, что задержанный в Авдеевке корректировщик огня незаконных военных формирований оказался уроженцем Крыма. Задержанного доставили в Киев для продолжения следственных действий и избрания меры пресечения.

Теги материала: наркотики, ФСБ, украинцы, Россия, МИД РФ, МИД Украины, МВД, задержание, плен, сайт, интернет
Новости СМИ2
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