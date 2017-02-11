Украинского писателя задержали в Беларуси "за причастность к терроризму"

MIGnews.com.ua

Ночью в субботу, 11 февраля, в столице Беларуси городе Минск задержали украинского писателя Сергея Жадана. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Писатель рассказал, что приблизительно в два часа ночи в его гостиничный номер нагрянул патруль милиции. Правоохранители ничего не объяснили, доставили его в отделение, где начали пробивать по базе, но не смогли ничего найти. После чего позвонили в КГБ, где им сказали направится в другое отделение - Ленинское. Там милицейские еще раз пробили по базе, затем заявили, что Жадану еще в 2015 году запретили въезд на территорию Российской Федерации "за причастность к террористической деятельности".

В связи с тем, что Беларусь и Казахстан находятся в одной визовой зоне с Российской Федерацией, запрет распространяется на обе страны.

Жадан добавил, что он был вынужден ночевать в камере, утром сотрудники правоохранительных органов написали объяснительные и расспросили о терроризме, а в конце поставили штамп запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок.