Радиорынок в огне: пожар уничтожил уже три павильона

MIGnews.com.ua

В субботу, 11 февраля, в Киеве загорелся известный радиорынок в районе Караваевых дач по улице Ушинского. Соответствующее видео опубликовала одной из очевидцев инцидента на Facebook.

Отмечается, что сгорели 3 павильона. Предварительная причина возгорания: замкнуло проводку из-за того, что подключено слишком много обогревателей. На месте работает 5 пожарных авто и около 30 спасателей.

В свою очередь, пожарные не имеют доступа к месту происшествия из-за припаркованных авто. На видео присутствует ненормативная лексика.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на заводе по производству аккумуляторных батарей компании Samsung SDI, в частности комплектующих для смартфонов Galaxy Note 7, произошел пожар.

Завод, на котором произошел инцидент, располагается в китайском городе Тяньцзинь. Предприятие специализировалось на комплектующих для смартфонов Galaxy Note 7, но после многочисленных взрывов батарей, они перепрофилировались на другие модели мобильного ряда корейской компании.