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Радиорынок в огне: пожар уничтожил уже три павильона
11.02.2017 12:30

Радиорынок в огне: пожар уничтожил уже три павильона  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В субботу, 11 февраля, в Киеве загорелся известный радиорынок в районе Караваевых дач по улице Ушинского. Соответствующее видео  опубликовала одной из очевидцев инцидента на Facebook.

Отмечается, что сгорели 3 павильона. Предварительная причина возгорания: замкнуло проводку из-за того, что подключено слишком много обогревателей. На месте работает 5 пожарных авто и около 30 спасателей. 

В свою очередь, пожарные не имеют доступа к месту происшествия из-за припаркованных авто. На видео присутствует ненормативная лексика.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на заводе по производству аккумуляторных батарей компании Samsung SDI, в частности комплектующих для  смартфонов Galaxy Note 7, произошел пожар.

Завод, на котором произошел инцидент, располагается в китайском городе Тяньцзинь. Предприятие специализировалось на комплектующих для смартфонов Galaxy Note 7, но после многочисленных взрывов батарей, они перепрофилировались на другие модели мобильного ряда корейской компании.

Теги материала: пожар, спасатели, радиорынок, пожарные, дым, фото, огонь, видео, причины, возгорание
Новости СМИ2
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